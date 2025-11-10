  • İSTANBUL
İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın
Gündem CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü üzerinden ucuz şova kalkışan Kartal ve beraberindeki CHP’liler polisle karşı karşıya geldi.

CHP, her 10 Kasım'da olduğu gibi yine provokasyon peşinde koştu ve milli iradeyi hiçe sayarak okul bahçelerini siyasete alet etti.

Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, Gazi’nin ölümü yıl dönümünü bahane ederek kuralları hiçe saydı. Partisinin talimatıyla Nilüfer Hatun Ortaokulu önünde toplanan kalabalığa hitap etti, polis barikatlarını zorladı ve “10 Kasım tatil günü değildir” diye bağırarak ucuz şova kalkıştı.

10 Kasım’ı bahane eden CHP'li militanlar okul kapısında itiş kakışa neden olurken, polisleri zor durumda bıraktı.

Kartal, elindeki kağıttan okuyarak laikçilik oynadı, kalabalığı galeyana getirdi ve Mustafa Kemal’in ölüm gününü siyasi ranta çevirme çabasıyla büyük infiale neden oldu.

Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
