CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü üzerinden ucuz şova kalkışan Kartal ve beraberindeki CHP’liler polisle karşı karşıya geldi.
CHP, her 10 Kasım'da olduğu gibi yine provokasyon peşinde koştu ve milli iradeyi hiçe sayarak okul bahçelerini siyasete alet etti.
Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, Gazi’nin ölümü yıl dönümünü bahane ederek kuralları hiçe saydı. Partisinin talimatıyla Nilüfer Hatun Ortaokulu önünde toplanan kalabalığa hitap etti, polis barikatlarını zorladı ve “10 Kasım tatil günü değildir” diye bağırarak ucuz şova kalkıştı.
10 Kasım’ı bahane eden CHP'li militanlar okul kapısında itiş kakışa neden olurken, polisleri zor durumda bıraktı.
Kartal, elindeki kağıttan okuyarak laikçilik oynadı, kalabalığı galeyana getirdi ve Mustafa Kemal’in ölüm gününü siyasi ranta çevirme çabasıyla büyük infiale neden oldu.
