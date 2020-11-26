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Siyaset CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den terörden alınan Cihan Yavuz'a destek
Siyaset

CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den terörden alınan Cihan Yavuz'a destek

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Terör operasyonunun ardından Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, gözaltına alınan Yardımcısı Cihan Yavuz'a destek paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:53:00 - 2020-11-26 17:54:35
CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den terörden alınan Cihan Yavuz'a destek

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un terör operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keskin, süreci yakından takip ettiğini belirterek 'masumiyet karinesi' vurgusu yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un İstanbul'da gerçekleştirilen 'terör oeprasyonu'nda gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Terörden alınan yardımcısına sahip çıktı

Keskin, "Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm belediye çalışanlarım Şişli'li komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muammer Keskin'in açıklaması şöyle oldu:

"Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sayın Cihan Yavuz; belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır.

Toplumcu belediyecilik çizgisinden önemli işlere imza atan Şişli Belediyesi yönetimi ve çalışanları bu yönde sürdürmeye devam etmektedir.
Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm beleiye çalışanlarım Şişli'li komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. "

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