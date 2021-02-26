CHP şiraze kaydı! Tacizci dururken bakın kim kovuldu

Bursa Osmangazi'de yaşayan CHP delegesi Zafer Güler, geçen yıl Ağustos'ta evi terk eden eşinin Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular ile ile yasak aşk yaşadığını öğrenince, durumu il başkanına, sonuç alamayınca da genel merkeze bildirdi. Bir şey yapılmadığını görünce de eşine boşanma davası açıp, yaşadıklarını sosyal medyan paylaştı.

CHP'de yaşanan yasak aşk skandalı ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili çarpıcı son dakika bilgileri ortaya çıktı.

Bunun üzerine İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Güler, ihraç edildi. Güler'in itirazını görüşen, 15 kişilik CHP Yüksek Disiplin Kurulu da "Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması ve partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum içinde" olduğu gerekçesiyle, başkan Uğur Bayraktutan ve sekreter Sezgin Kaya'nın karşı oyuna rağmen, oy çokluğuyla ihraç etti.

CHP'de yaşanan tacizleri gündeme getirdiği için ihraç edilen Zefar Güler'in şikayet ettiği Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın ise partili bir genç kızı "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" diye attığı mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Akyolcular, bu olayın ardından da ilçe yöneticisi olan genç bir kadına fiziki tacizde bulunmuş ve Ankara'ya giden bir heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmıştı. Tacizi gündeme getiren delege partiden ihraç edilirken, tacizle suçlanan eden İlçe Başkanı hakkında, yakın arkadaşlarından kurulan tacizi araştırma komisyonu suç unsuru bulamamıştı.

Kaynak: Sabah