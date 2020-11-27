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Siyaset CHP şimdi de kafayı kumara taktı! ‘Talih kuşu rahmetli oldu’
Siyaset

CHP şimdi de kafayı kumara taktı! ‘Talih kuşu rahmetli oldu’

Türkiye'de her gereksiz konusu siyasete bağlayarak hükümete saldırmayı adet edinen CHP bu kez kafayı kumara taktı. Sayısal lotoda iki hafta üst üste 4 rakamın aynı gelmesini diline dolayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:02:00 -
CHP şimdi de kafayı kumara taktı! ‘Talih kuşu rahmetli oldu’

"Milli" Piyango İdaresi’nin Çılgın Sayısal Loto oyununda zor bir olasılık gerçekleşti. 90 sayıdan oluşan lotonun 18 ve 23 Kasım tarihli çekilişlerde 6 sayıdan 4’ü aynı geldi. 8-22-55 ve 71 sayıları iki çekilişte de çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, gerçekleşen olasılıkla ilgili, “Bu durum 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir ihtimal. Bu rakamların denk gelme ihtimali neredeyse imkansız. Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu” dedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

- "Milli Piyango şans oyunu çekilişlerini Sisal Şans'a 1 Ağustos 2020'de devretti."

- "Eskiden 1-49 sayılarından 6'sını bilen büyük ikramiye kazanıyordu. Şimdi 1-90'dan 6'sını bilen kazanabiliyor."

- "Ancak 50 çekilişin hiçbirinde kazanan olmadı. Çünkü bu 622 milyonda bir ihtimal. Yeni sistem kimse kazanamasın diye kurgulanmış."

Sayısal Loto geçen haziran ayında da benzer bir şaibe iddiasıyla gündeme gelmişti.

6 Haziran ve 27 Haziran'da yapılan çekilişlerde kazanan 5 numara da aynı olmuştu. Haziranda da 49 sayıdan 6 top çekiliyordu ve 21 gün arayla yapılan iki çekilişte 5 sayının aynı olmasının 3.5 trilyonda bir ihtimal olduğu hesaplanmıştı

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