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Siyaset

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener'den akla ziyan sözler!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Gezi kalkışmasıyla ilgili skandal açıklamada bulundu. Şener sivil darbe girişimi için "Yüzyılın en demokratik eylemiydi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:20:00 - 2020-06-02 11:36:52
CHP sığıntısı Abdüllatif Şener'den akla ziyan sözler!

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, Gezi Parkı kalkışmasıyla ilgili akla ziyan açıklamada bulundu. 

CHP Konya Milletvekili  Şener, meşru hükümeti sivil darbe ile devirme girişimi olan vandallığa övgüler dizdi.

Kalkışmada hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Abdullah Cömert gibi isimleri anan Şener, Gezi Parkı kalkışmasının yüzyılın en demokratik eylemi olduğunu savundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Direnişi.. Örgütsüz, bireysel ve spontane gelişmişti.. 7.5 milyon insan kentlerde sokaklarda, meydanlardaydı.. Yüzyılın demokratik eylemiydi.. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Abdullah Cömert ve diğerleri.. Bu görkemli direnişe hayatını koyanlardı."

Şener'in solaklara şirin görünme çabasını yansıtan rezil sözlerine sosyal medyada çok fazla tepki geldi. Kullanıcılar Şener'in Gezi'deki vandallığı görmezden gelerek alçak kalkışmaya güzellemeler yapmasını 'akıl tutulması' olarak değerlendirdi.

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Yorumlar

mehmet

15 temmuz direnişini kaçıncı sıraya koyuyprsun bre de..
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