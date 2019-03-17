CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
İzmir'in Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden seçmene hitap eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi eleştirirken bir an konuşmanın devamını getirmekte zorlandı.17 Mart 2019 Pazar 07:56
İzmir'in Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi eleştirirken bir an konuşmanın devamını getirmekte zorlandı.
Ne dediğini kimse anlamadı
"Yarın ne olacağını kimse bilmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, bu cümlenin ardından sözlerinin devamını getiremedi ve "neyin... planı yapıldı. Neler yapıldı? Kimsenin haberi bile yok. Nedir, nerede, ne ya, nerede neler yapıldı kimse bilmiyor" şeklinde tuhaf ifadeler kullandı.
Konuşmasının o bölümün güçlükle toparlayan Kılıçdaroğlu daha sonra "efendim, akşam oldu biliyorum, keyifli bir sohbet mi yaptık, onu da bilmiyorum ama..." şeklinde sözlerini sürdürdü.
Kılıçdaroğlu'nun Trakya faciası
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kurduğu cümleyi bir türlü toparlayamamış ve anlamsız cümleleri ardı ardına sıralamıştı.
Kılıçdaroğlu'ndan Trakya gafı;
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