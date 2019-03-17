0553 313 94 23

CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun

İzmir'in Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden seçmene hitap eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi eleştirirken bir an konuşmanın devamını getirmekte zorlandı.

17 Mart 2019 Pazar 07:56

İzmir'in Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi eleştirirken bir an konuşmanın devamını getirmekte zorlandı.

Ne dediğini kimse anlamadı

"Yarın ne olacağını kimse bilmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, bu cümlenin ardından sözlerinin devamını getiremedi ve "neyin... planı yapıldı. Neler yapıldı? Kimsenin haberi bile yok. Nedir, nerede, ne ya, nerede neler yapıldı kimse bilmiyor" şeklinde tuhaf ifadeler kullandı.

Konuşmasının o bölümün güçlükle toparlayan Kılıçdaroğlu daha sonra "efendim, akşam oldu biliyorum, keyifli bir sohbet mi yaptık, onu da bilmiyorum ama..." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun Trakya faciası

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kurduğu cümleyi bir türlü toparlayamamış ve anlamsız cümleleri ardı ardına sıralamıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Trakya gafı;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 07:56
  1. Kırklareli
  2. İzmir
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    1. CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile..
    2. 17.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Avcılar’da taksi durağına silahlı..
    4. Endonezya'da sel: 50 ölü
    5. İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!..
    6. Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ü..
    7. CHP'nin Ankara ve İstanbul'da HDP..
    8. Endonezya'da bir büyük felaket daha:..
    9. Gerçek ortaya çıktı! Alçak saldırıdan..
    10. Endonezya’da sel: 42 ölü
    11. Bakırköy’de trafik kazası; 5 yaralı
    12. Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta..
    13. Slovakya'da ilk tur Zuzana Caputov'un
    14. Venezuela’da herkesin hedefi Miraflores
    15. Silahla oynarken kendini vuran şahıs..
    16. Fatih’te denize atlayan genci deniz..
    17. İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami..
    18. Erdoğan’ın "Yeni Zelanda" tepkisine..
    19. Motosiklet otomobil ile çarpıştı... 1..
    20. Otomobile seyir halindeyken ateş..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"