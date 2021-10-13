CHP seçmeni İmamoğlu’nu andı! ‘Her şeyin çok güzel olduğu’ anlar böyle kaydedildi
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki mega kentte ‘her şeyin nasıl çok güzel olacağı’ sorgulanmaya başladı. Vatandaşların içler acısı hali böyle kaydedildi.
‘Her şey çok güzel olacak’ vaadi ile mega kente başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
İETT araçları başta olmak üzere belediyeye ait bütün kamu araçları teker teker arızalanmaya başladı.
İstanbul Yenibosna metrobüs durağında kayda alınan bu görüntülerde yaşanan insan seli vatandaşları çileden çıkardı. Yüzlerce vatandaş gecikmiş otobüsler ve bozulmuş araçlar nedeniyle evlerine gidemedi.
Köprü üstleri yol kenarlarına kadar taştı
Metrobüse binmek isteyen yüzlerce vatandaşın oluşturduğu kuyruk görüntülere böyle yansıdı. Onlarca vatandaş yol kenarlarına kadar taşan kuyrukta ilerlemeye çalıştı.