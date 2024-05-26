CHP, seçimin hemen ertesinde ikinci ağır yarayı aldı! “Sanki kötü yola düşülmüş gibi…”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere yaptığı Roma gezisi, kamu kaynaklarının kullanımı nedeniyle tam bir israf gezisine dönüştü. Geziye katılan gazetecilerin masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına bir tepki de Star yazarı Hüseyin Gülerce'den geldi. "Hak, hukuk, adalet, kamu malına sahip çıkma, dürüstlük dendi mi bir mangal külü savuranlar, böyle beleş gezinin kendilerine neye mal olacağını bilememişler midir? Kendilerini harcatacak böylesine bir tercihi, neden yaptılar acaba?" diye soran Gülerce, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için yaptığı Roma seyahati, başına dert açtı.

CHP; seçimin hemen ertesinde enişte, baldız, yeğen, gelin akraba atamalarının ardından ikinci ağır yarayı aldı.

Roma gezisi niye İmamoğlu'nu ve CHP'yi kötü etti?

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Roma'ya götürülen 37 gazetecinin bütün masrafları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandı.

Roma gezisinde kamu kaynaklarının kullanılması, muhalif gazeteciler arasında da tartışmaya sebep oldu.

İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek, Sözcü TV canlı yayınında birbirlerine girdiler.

Deniz Zeyrek; "Ben bu tür seyahatleri tasvip etmem. Keşke kurumlar, kendi imkânları ile katılabilse böyle gezilere..." deyince İsmail Saymaz büyük tepki verdi:

"Abi, tasvip etmeyecek ne var? Biz seninle beraber gitmedik mi geziye ya? İdeal olan şudur diyebilirsin ama sanki kötü yola düşülmüş gibi anlatmanın ne manası var?"

Roma ziyareti hakkında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı.

"Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır" dendi.

İmamoğlu'nun yaptığını anlamak kolay. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda taşları döşüyor. Götürülen gazeteciler, İmamoğlu'nun adaylığında bir görev elemanı olarak düşünülüyor.

Heyetteki anlı şanlı bazı gazetecileri anlamak ise mümkün değil. Hak, hukuk, adalet, kamu malına sahip çıkma, dürüstlük dendi mi bir mangal külü savuranlar, böyle beleş gezinin kendilerine neye mal olacağını bilememişler midir? Kendilerini harcatacak böylesine bir tercihi, neden yaptılar acaba?

Bu Roma ziyaretinde, insanların aklı ile alay edilmesi de başka bir mesele.

Kamu kaynağının hoyratça savrulmasını savunanlar; biraz pişmanlık duyacaklarına, yaptıklarının normal olduğunu anlatmaya kalkmıyorlar mı, işte buna pes denir...

Düştükleri durumun farkında değilmiş gibi davranmaları da işin cabası...

Beleş gezinin müdavimi etiketinden sonra İmamoğlu hakkında yazacaklarını artık kim ciddiye alır? Kim onları önemser?

İmamoğlu'nu övdükleri her defasında insanlar, "acaba para mı aldılar", "yine mi menfaatlendiler" diye düşünmez mi? (...)"