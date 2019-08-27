CHP, seçim ortağı terör sevicilerin ayaklanma talebine olumlu yanıt verecek mi? PKK'dan CHP'ye diyetini öde baskısı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

PKK yayın organı Yeni Yaşam, ‘üçüncü yol’ söylemini sürdürüyor. "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan Gültan Kışanak’ın yazısını yayınlayan, PYD’yi SDG ismiyle anarak meşrulaştırmaya çalışan Yeni Yaşam, Kürt kadın hareketinden olduğu iddia edilen Ayşe Gökkan’la yaptığı röportajla üçüncü yol söylemini yinelerken, “Muhalefetin sesi savaş politikalarına rağmen bu kadar güçlüyken CHP’nin duruşu, tehlikelidir.” ifadeleriyle de CHP’nin HDP’ye gerekli desteği vermediğinden yakındı.

“CHP’yi HDP kurtardı!”

Öcalan destekçisi Gökkan, kürtlerin CHP lehine oy kullanmasındaki amacın Ak Parti ve MHP ittifakına karşı durabilmek olduğunu belirterek, seçimlerde Ak Parti karşıtlığı üzerine kurulan benzemezler ittifakını aşikar etti. Devletin PKK terör örgütünün yapılanmalarına karşı yürüttüğü faaliyeti ‘savaş’ olarak lanse eden Gökkan, “İnsanlar CHP’ye oy vermek için değil, ‘yenilmez’ denilen şeyi yenmek için sandığa gittiler. İstanbul’da kadınlar çalışırken bunu ‘İmamoğlu gelecek, sihirli değnekle her şeyi değiştirecek’ diye yapmadılar. Onlar bir zihniyetle mücadele ettiler. CHP’nin bunu da iyi görmesi lazım. Ayrıca bütün dinamikler bunları görmeli. Bu süreç kaçarsa ilk önce CHP kaybedecektir. Kürtler mesajını verdi. HDP ve bütün dinamikler, CHP’ye Türkiye’deki değişim gücünün demokrasi güçleri olduğunu ve bu hareketin CHP’yi de kurtardığını hatırlatmalı!” ifadeleriyle CHP’yi psikolojik olarak yönetmeye çalışırken, HDP’nin öncülüğünü ettiği sokak eylemlerine de CHP’nin destek vermesini istediğini ima etti.

