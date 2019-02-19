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CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 19:07
CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi.

CHP Sarıyer Meclis üyesi aday listesi

1- Nizamettin Günel

2- Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ)

3- Melendiz Dalyan İzgi

4- Görkem Kurşun

5- Halil Bozkurt

6- Özkan Sucu

7- Hüseyin Coşkun

8- Hayrettin Dereli

9- Nazmi Kabiloğlu

10- Fatma Güliz Aykan 

11- Ersin Şahin

12- İrfan Sandıkçı

13- Mustafa Balcı

14- Nihal Yeşilbaş

15- Memet Yıldız

16- Ayhan Gedik 

17- Ünal Civak

 

18- Meltem Yücel Pir

 

19- Gülbin Yüce

20- Mehmet Ali Çelikel

21- Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ)

22- Aydan Kankaya

23- Şenel Duran

24- Noman Ülker

25- Metin Kurdaş

26- Ersin Özer

27- Mehmet Erhan Baykal

28- Sedat Gül

29- Derya Beyoğlu

30- Mehmet Karaaslan

31- Yusuf Ok 

32- Zübeyde Atılgan 

33- Mehmet Öz (İYİ PARTİ)

Kontenjan meclis üyeleri

1- Nadir Günday

2- Ali Görgülüer

3- Halim Serdar Sarıoğlu

4- Ali İhsan Özdemir

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:07
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