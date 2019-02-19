CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019 CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi. CHP Sarıyer Meclis üyesi aday listesi 1- Nizamettin Günel 2- Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ) 3- Melendiz Dalyan İzgi 4- Görkem Kurşun 5- Halil Bozkurt 6- Özkan Sucu 7- Hüseyin Coşkun 8- Hayrettin Dereli 9- Nazmi Kabiloğlu 10- Fatma Güliz Aykan 11- Ersin Şahin 12- İrfan Sandıkçı 13- Mustafa Balcı 14- Nihal Yeşilbaş 15- Memet Yıldız 16- Ayhan Gedik 17- Ünal Civak 18- Meltem Yücel Pir 19- Gülbin Yüce 20- Mehmet Ali Çelikel 21- Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ) 22- Aydan Kankaya 23- Şenel Duran 24- Noman Ülker 25- Metin Kurdaş 26- Ersin Özer 27- Mehmet Erhan Baykal 28- Sedat Gül 29- Derya Beyoğlu 30- Mehmet Karaaslan 31- Yusuf Ok 32- Zübeyde Atılgan 33- Mehmet Öz (İYİ PARTİ) Kontenjan meclis üyeleri 1- Nadir Günday 2- Ali Görgülüer 3- Halim Serdar Sarıoğlu 4- Ali İhsan Özdemir

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