CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019
CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 19:07
CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç’i aday gösterdi. Şükrü Genç ile birlikte Sarıyer yarışacak CHP Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi.
CHP Sarıyer Meclis üyesi aday listesi
1- Nizamettin Günel
2- Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ)
3- Melendiz Dalyan İzgi
4- Görkem Kurşun
5- Halil Bozkurt
6- Özkan Sucu
7- Hüseyin Coşkun
8- Hayrettin Dereli
9- Nazmi Kabiloğlu
10- Fatma Güliz Aykan
11- Ersin Şahin
12- İrfan Sandıkçı
13- Mustafa Balcı
14- Nihal Yeşilbaş
15- Memet Yıldız
16- Ayhan Gedik
17- Ünal Civak
18- Meltem Yücel Pir
19- Gülbin Yüce
20- Mehmet Ali Çelikel
21- Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ)
22- Aydan Kankaya
23- Şenel Duran
24- Noman Ülker
25- Metin Kurdaş
26- Ersin Özer
27- Mehmet Erhan Baykal
28- Sedat Gül
29- Derya Beyoğlu
30- Mehmet Karaaslan
31- Yusuf Ok
32- Zübeyde Atılgan
33- Mehmet Öz (İYİ PARTİ)
Kontenjan meclis üyeleri
1- Nadir Günday
2- Ali Görgülüer
3- Halim Serdar Sarıoğlu
4- Ali İhsan Özdemir
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