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CHP Sarıyer belediye başkan adayı belli oldu yerel seçim 2019

Türkiye eğer erkene alınmazsa 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Her siyasi parti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) başta olmak üzere İstanbul ilçeleri de kritik öneme sahip. CHP’nin İBB adaylığı için birçok ismin adı geçiyor. CHP Sarıyer’de kimi aday göstereceği belli oldu. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç yeniden aday olduğunu duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
CHP Sarıyer belediye başkan adayı belli oldu yerel seçim 2019

Türkiye eğer erkene alınmazsa 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Her siyasi parti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) başta olmak üzere İstanbul ilçeleri de kritik öneme sahip. CHP’nin İBB adaylığı için birçok ismin adı geçiyor. CHP Sarıyer’de kimi aday göstereceği belli oldu. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç yeniden aday olduğunu duyurdu.

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Küçükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

Türkiye eğer erkene alınmazsa 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Her siyasi parti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) başta olmak üzere İstanbul ilçeleri de kritik öneme sahip. CHP’nin İBB adaylığı için birçok ismin adı geçiyor. CHP Sarıyer’de kimi aday göstereceği belli oldu. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç yeniden aday olduğunu duyurdu.

 2014 Sarıyer yerel seçim sonuçları

CHP adayı Şükrü Genç  % 51.1

AK Parti adayı  Mahmut Sedat Özsoy  % 82,328

MHP adayı Ahmet Özyürek %  5.5

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

      

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
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