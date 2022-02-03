CHP sapkın zihniyetini sokağa taşıdı! Pes artık dedirten afiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine üstü örtülü olarak LGBT’yi de ekledi. “Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti” sloganı ile seçim vaatlerini billboard’lara taşıyan Kılıçdaroğlu, LGBT demeden “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi. Kılıçdaroğlu, “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” dedi.

Neyi kast ediyorsun?

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi tartışma ve tepkileri de beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun bu vaadiyle neyi kast ettiği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun “Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” söylemi “Cinsel yönelimle ilgili ne gibi dezavantajların olduğu, nasıl bir yasa çıkarılacağı, eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacağı” sorularını akıllara getirdi.

İlk vukuatları değil

Kılıçdaroğlu’nun “cinsel yönelim” vaadi öncesinde de CHP’li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP’li belediyeler, eşcinsellerin “Onur Haftası” adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

Çocukları da alet ettiler

LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP’lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti. Yine CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyesi’nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.

Hepsi destek veriyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT’ye destek vererek sosyal medya hesabından destek mesajı atmıştı. Tanrıkulu, 2020 yılı “Onur Haftası” ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılında LGBT onur haftasına destek amaçlı sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

İyi niyetli değil

Cinsel yönelim vaadine tepki gösteren AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Türk aile yapısının muhafaza edilmesinin Anayasa’nın görevlerinden olduğunu bildirdi. “Sapkınlığa yönelik eylemleri meşrutiyet adında parlatmak toplumunun kesinlikle kabul edemeyeceği bir şeydir” diyen Yılmaztekin, “Toplumla ilgili hedeflenen amaç iyi niyetli değildir. Kendi çocuğu için kabul etmeyeceği bir sapıklığı bu topluma uygun gören bir siyasi hareket lideri olamaz” açıklamasında bulundu.