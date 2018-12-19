CHP Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Samsun ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Çarşamba belediye başkan adayı, CHP Yakakent belediye başkan adayı, Vezirköprü CHP belediye başkan adayı, CHP Bafra belediye başkan adayı, CHP Canik belediye başkan adayı, CHP Alaçam belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı Onur Buyburtlu

Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy

Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut