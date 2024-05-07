CHP şakşakçısı Deniz Zeyrek’ten bildik taktik! Oh ne âlâ memleket

Sözcü TV ve Now ekranında CHP şakşakçılığı yapan, bu şakşakçılığının ödülü olarak da kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Deniz Zeyrek, bu 6 Mayıs’ta da o bildik “üç fidan” edebiyatını tekrarladı. Banka soyguncusu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: