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Medya CHP şakşakçısı Deniz Zeyrek’ten bildik taktik! Oh ne âlâ memleket
Medya

CHP şakşakçısı Deniz Zeyrek’ten bildik taktik! Oh ne âlâ memleket

Yeniakit Publisher
2024-05-07 13:15:00 -
CHP şakşakçısı Deniz Zeyrek’ten bildik taktik! Oh ne âlâ memleket

Sözcü TV ve Now ekranında CHP şakşakçılığı yapan, bu şakşakçılığının ödülü olarak da kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Deniz Zeyrek, bu 6 Mayıs’ta da o bildik “üç fidan” edebiyatını tekrarladı. Banka soyguncusu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Sözcü TV ve Now ekranında CHP şakşakçılığı yapan, bu şakşakçılığının ödülü olarak da kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Deniz Zeyrek, bu 6 Mayıs’ta da o bildik “üç fidan” edebiyatını tekrarladı. Banka soyguncusu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Bugün 6 Mayıs.

Üç fidanın, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 52. yıldönümü.

20’li yaşlarda Anadolu topraklarına attıkları bağımsızlık ve özgürlük tohumlarının yeşerip geliştiği günlere duyduğumuz özlemle, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.
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Ruhları şad olsun.”

 

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