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CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Amasya ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Karasu belediye başkan adayı, CHP Ferizli belediye başkan adayı, Sapanca CHP belediye başkan adayı, CHP Serdivan belediye başkan adayı, CHP Karapürçek belediye başkan adayı, CHP Geyve belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Amasya ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Karasu belediye başkan adayı, CHP Ferizli belediye başkan adayı, Sapanca CHP belediye başkan adayı, CHP Serdivan belediye başkan adayı, CHP Karapürçek belediye başkan adayı, CHP Geyve belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Sakarya Karasu belediye başkan adayı Kerem Erksoy

CHP Sakarya Ferizli belediye başkan adayı Rüştü Yüksek

CHP Sakarya Sapanca belediye başkan adayı Cengiz Çiçek

CHP Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Zafer Kazan

CHP Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Nizamettin Yıldız

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
  1. Amasya
  2. CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019
  3. CHP Karasu belediye başkan adayı
  4. CHP Ferizli belediye başkan adayı
  5. Sapanca CHP belediye başkan adayı
  6. CHP Serdivan belediye başkan adayı
  7. CHP Karapürçek belediye başkan adayı
  8. CHP Geyve belediye başkan adayı

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