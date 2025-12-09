CHP sadece izliyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81
İki dönemdir CHP'nin idaresinde olan İstanbul adeta kaderine terk edilmiş durumda. CHP'li yönetimin çözümü için tek bir çivi dahi çakmadığı mega kentte trafik yüzde 81’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.
E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Bahçelievler Yenibosna E-5’te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Gündem
İstanbul şampiyon İzmir ve Ankara ise zirveye yürüyor! Dünyanın en kötü trafiği listesine CHP belediyeciliği damgası