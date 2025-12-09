  • İSTANBUL
CHP sadece izliyor! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81
Gündem

CHP sadece izliyor! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP sadece izliyor! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81

İki dönemdir CHP'nin idaresinde olan İstanbul adeta kaderine terk edilmiş durumda. CHP'li yönetimin çözümü için tek bir çivi dahi çakmadığı mega kentte trafik yüzde 81’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Bahçelievler Yenibosna E-5’te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

harun

ssst sakin dokunmayin herkes seciminin sonuclarina katlansin inadina oy vermeyi gorsunler
