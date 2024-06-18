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Siyaset CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek
Siyaset

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:09:00 -
CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Peygamber Efendimiz'a (sav) hakaret eden Diamond Tema adlı alçağa sahip çıktı.

CHP'li Emir sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Peygamber Efendimiz Hazreti Muahmmed'e (sav) hakareti "Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini savunmak" olarak yorumladı.

Murat Emir'in, "CHP ruhu değişmez" dedirten paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık savaşının kazanımı ile kurulmuş, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan Anayasa'nın 2'nci maddesinde de belirtildiği üzere demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Gençlerin münazarasında fikir tartışmaları yaşanabilir. Fikri ne olursa olsun araştıran, bilgiyi yorumlayan, dayatma ile tehdit ile değil açık bir bilinçle tartışan gençlere her daim ihtiyacımız var.

Ancak bu ülkenin adliye koridorlarında Şeriat istiyoruz diye bağıran, yürüyüşler yapan kitlelere hiçbir işlem yapılmazken, iki gencin sosyal medya üzerinden yaptığı münazarasında Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini savunan tarafa Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından soruşturma açılması Anayasa'ya karşı gelmek, hepsinden ötesi Cumhuriyetimizin kazanımlarını tehdit etmek ve gelecek tehditlerin önünü açmaktır.

Efendiler, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığınızı unutmayın!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Emir mesajını "Diamond Tema yalnız değildir" etiketiyle paylaştı:

Diamond Tema, katıldığı Youtube canlı yayınında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav), Hazreti Aişe (r.anhâ) validemiz üzerinden çirkin sözler sarf etmişti.

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