CHP Rize ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Fındıklı belediye başkan adayı, CHP Ardeşen belediye başkan adayı, Hemşin CHP belediye başkan adayı, CHP Güneysu belediye başkan adayı, CHP Çayeli belediye başkan adayı, CHP Derepazarı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Rize ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Rize Fındıklı belediye başkan adayı Ercüment Cervatoğlu

CHP Rize Ardeşen belediye başkan adayı Tahsin Bekir Yazıcı

CHP Rize Hemşin belediye başkan adayı Şakir Bozak

Rize beleye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Reşat Kasap % 67

SP adayı Mehmet Bekaroğlu % 22

CHP adayı Mine Orhon % 4

MHP adayı Zelkif Akgül % 4

Ardeşen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 38

SP % 9

Çayeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

SP % 32

MHP % 10

Fındıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 44

MHP % 7

Güneysu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 80

MHP % 13

Hemşin belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

CHP % 40

Kalkandere belediye seçim sonuçları 2014

SP % 52

AK Parti % 43