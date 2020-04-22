CHP provokasyon peşinde ! İlçe başkanı Altun'un evinin fotoğrafını gizlice çekerken yakalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitti. Cep telefonunu çıkarıp 'koruma altındaki' evin fotoğraflarını çekmeye çalışan Özçağdaş'a koruma polisleri müdahale etti. Ardından Özçağdaş, polislerin "bekleyin" uyarısına rağmen "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, tekrar gelip fotoğraf çekeceğim" diye meydan okuyarak olay yerinden kaçtı.

Altun'un evinin önünde fotoğraf çekti

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın skandal fotoğrafçılık aşkıyla ilgili olay bugün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önünde yaşandı. Altun'un evinin önüne Ford Kuga marka bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Polis uyardı!

3 kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

Tekrar geleceğini söyledi

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı.