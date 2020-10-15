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Aktüel CHP PM cumartesi toplanacak
Aktüel

CHP PM cumartesi toplanacak

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra pandeminin özellikle ekonomi, sağlık ve eğitime yönelik etkileri değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:34:49 -
CHP PM cumartesi toplanacak

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM) cumartesi toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Yüz yüze yapılacak PM toplantısı, genel başkanın sunuşuyla başlayacak. Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nun görüşüleceği toplantıda, yargı alanındaki ve dış politikadaki güncel gelişmelerin siyasi sonuçları ele alınacak.

PM'de ayrıca pandeminin özellikle ekonomi, sağlık ve eğitime etkileriyle siyasi sonuçları da değerlendirilecek.


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