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CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor

CHP Parti Meclisi'nin (PM) yerel seçim gündemiyle yarın toplanacağı bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 17:11
CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor

Parti genel merkezinde saat 11.00'de başlayacak PM toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu, yerel seçim gündemiyle toplanacak PM öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek. MYK'nin, bazı il ve ilçe belediye başkan adayları hakkında karar alarak bunu PM'ye sunması bekleniyor. PM'de ilk olarak yerel seçimlerde partinin bazı bölgelerdeki aday belirleme yöntemi oylanarak netleşecek. 

Öte yandan bazı il ve ilçe belediye başkanı adaylarının PM onayına sunulması öngörülüyor.

PM'de CHP'nin Yenimahalle ve Çankaya belediye başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor. Bu iki ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği ifade ediliyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:11
  1. CHP Genel Başkanı
  2. CHP Parti Meclisi

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