CHP Parti Meclisi Toplantısı yapılamadı: Genel Başkan tarafından belirlenecek tarih daha sonra duyurulacak
Bugün yapılması beklenen CHP Parti Meclisi toplantısının bazı Parti Meclisi üyelerinin görevlendirme yazısına ilişkin tebliği alamaması nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi sonrası beklenen Parti Meclisi Toplantısı hakkında resmi hesaplardan açıklama yapıldı.
GENEL BAŞKAN TARAFINDAN BELİRLENECEK TARİH DUYURULACAK
CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre; “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır” denildi.
Gündem
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”