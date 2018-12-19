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CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Kumru belediye başkan adayı, CHP Gülyalı belediye başkan adayı, Fatsa CHP belediye başkan adayı, CHP Aybastı belediye başkan adayı, CHP Gölköy belediye başkan adayı, CHP Akkuş belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:51
CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Kumru belediye başkan adayı, CHP Gülyalı belediye başkan adayı, Fatsa CHP belediye başkan adayı, CHP Aybastı belediye başkan adayı, CHP Gölköy belediye başkan adayı, CHP Akkuş belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Ordu ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Ordu Kumru belediye başkan adayı Osman Cayak 

CHP Ordu Gülyalı belediye başkan adayı Ulaş Tepe

CHP Ordu Fatsa belediye başkan adayı Ahmet Canbaz

CHP Ordu Aybastı belediye başkan adayı Özdilek Aydoğan

CHP Ordu Gölköy belediye başkan adayı Cengiz Sarıyer

CHP Ordu Akkuş belediye başkan adayı Bayram Görür

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:52
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
  4. CHP Kumru belediye başkan adayı
  5. CHP Gülyalı belediye başkan adayı
  6. Fatsa CHP belediye başkan adayı
  7. CHP Aybastı belediye başkan adayı
  8. CHP Gölköy belediye başkan adayı
  9. CHP Akkuş belediye başkan adayı

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