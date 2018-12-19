CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Kumru belediye başkan adayı, CHP Gülyalı belediye başkan adayı, Fatsa CHP belediye başkan adayı, CHP Aybastı belediye başkan adayı, CHP Gölköy belediye başkan adayı, CHP Akkuş belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.19 Aralık 2018 Çarşamba 08:51
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Kumru belediye başkan adayı, CHP Gülyalı belediye başkan adayı, Fatsa CHP belediye başkan adayı, CHP Aybastı belediye başkan adayı, CHP Gölköy belediye başkan adayı, CHP Akkuş belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Ordu ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
CHP Ordu Kumru belediye başkan adayı Osman Cayak
CHP Ordu Gülyalı belediye başkan adayı Ulaş Tepe
CHP Ordu Fatsa belediye başkan adayı Ahmet Canbaz
CHP Ordu Aybastı belediye başkan adayı Özdilek Aydoğan
CHP Ordu Gölköy belediye başkan adayı Cengiz Sarıyer
CHP Ordu Akkuş belediye başkan adayı Bayram Görür
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