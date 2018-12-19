CHP Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Niğde ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Altunhisar belediye başkan adayı, CHP Bor belediye başkan adayı, Çiftlik CHP belediye başkan adayı, CHP Çamardı belediye başkan adayı, CHP Ulukışla belediye başkan adayı, CHP Kozaklı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Niğde ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Niğde belediye başkan adayı Rasim Yılmaz

CHP Niğde BorKemerhisar belediye başkan adayı Ramazan Oya

CHP Niğde Çiftlik Divarlı belediye başkan adayı Ercan Çavdar

Niğde ve İlçeleri Arası Mesafeler

Niğde Altunhisar 28.0 km.

Niğde Bor 14.9 km.

Niğde Çamardı 30.6 km.

Niğde Çiftlik 29.1 km.

Niğde Merkez 3.5 km.

Niğde Ulukışla 49.9 km.