CHP Nevşehir ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Nevşehir ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Ürgüp belediye başkan adayı, CHP Derinkuyu belediye başkan adayı, Sulusaray CHP belediye başkan adayı, CHP Uçhisar belediye başkan adayı, CHP Avanos belediye başkan adayı, CHP Kozaklı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Nevşehir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Nevşehir Ürgüp belediye başkan adayı Bekir Ödemiş

CHP Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem

CHP Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun

CHP Nevşehir Merkez Uçhisar belediye başkan adayı Bünyamin Şabab