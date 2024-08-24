"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın

Bakanlık, balık ölümlerinin yaşandığı bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği ve ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin suyun kirliliği sebebiyle oksijen seviyesinin düşüklüğünden kaynaklandığı belirtildi. Detaylı inceleme için Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı’nın bölgeye gönderildiği vurgulandı.

KİRLİLİK NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER

Açıklamada ayrıca, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan kirlilikle etkili bir mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı belirtildi. Gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

HASSASİYETLE TAKİP EDİLEN GELİŞMELER

Bakanlık açıklamasında, su kirliliği ve balık ölümleri durumunun titizlikle takip edildiği ve atılacak adımların belirlenmesi noktasında önemli bir aşamaya gelindiği ifade edildi. Deniz suyu kalitesinin yeniden denetleneceği ve gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.