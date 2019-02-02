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CHP, Nazilli ilçe yönetimini görevden aldı

CHPAydın İl Başkanlığı, Nazilli CHP İlçe Yönetimini görevden aldı. Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, parti binasında, ilçe yönetiminin görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:08
CHP, Nazilli ilçe yönetimini görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Yönetimi, partinin Nazilli İlçe Başkanlığı yönetimini görevden aldı.

Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, parti binasında, ilçe yönetiminin görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Partililerin de katılım gösterdiği toplantıda konuşan Deveci, "Bizler Nazilli CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak örgütümüzün sesini, isteklerini genel merkezimize iletmekle mesulüz. Tüzüğümüzde yer alan önseçimi istemek bir suçsa, evet biz suç işledik. 95 yıllık partinin seçimlere kendi adayıyla gitmek istemesi bir suçsa, biz suç işledik. 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan il yönetim kurulu toplantısında tüzüğümüzün 25. maddesinin 1. fıkrasına esasen 2. fıkrası gereği il başkanlığı Nazilli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu görevimizi sonlandırmıştır. Bizler doğruları söylemekten, yanlışa yanlış demekten asla vazgeçmeyeceğiz. CHP'nin bir üyesi olarak bundan sonra partimizi en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle, kimseye boyun eğmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Deveci'nin ardından konuşan CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Serpin Kıntaş da CHP Nazilli Kadın Kolları'nın istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan Millet İttifakı kapsamında CHP, Nazilli'de İYİ Parti adayı Kürşat Engin Özcan'ı destekleyeceğini açıklamış, aday çıkarmamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:08
  1. Aydın
  2. CHP
  3. CHP Nazilli İlçe Başkanlığı
  4. görevden alma

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