CHP MYK'sında liste dışı kalanlar
CHP'nin yeni MYK listesi açıklandı. 18 kişilik CHP MYK listesinde parti sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan başta olmak üzere Tekin Bingöl, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak yeni MYK’da yer almadı.10 Ağustos 2018 Cuma 15:23
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi yerel seçimlere hazırlayacak A Takımını belirledi. CHP MYK’sına göre, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yerini korurken, Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Parti Sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan başta olmak üzere Tekin Bingöl, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak yeni MYK’da yer almadı. Yıldırım Kaya,Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ise MYK’ya katılan 6 yeni isim oldu.
İşte CHP'nin yeni yönetimi:
Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi
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