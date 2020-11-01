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Siyaset CHP, Mustafa Kemal’e yapılan saldırılara rağmen HDP ve PKK'dan vazgeçemiyor
Siyaset

CHP, Mustafa Kemal’e yapılan saldırılara rağmen HDP ve PKK'dan vazgeçemiyor

Atatürkçü geçinen CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola ittifaka girerken terör örgütü yandaşları Mustafa Kemal’e olan kinlerini göstermeye devam ediyor. Son olarak 2 hafta önce çıkan ve hem İsviçre’de hem de Türkiye’de baskıya giren Mustafa Kemal'le ilgili kitabın tanıtım afişleri terör örgütü yandaşları tarafından sabote edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:23:00 - 2020-11-01 13:28:40
CHP, Mustafa Kemal’e yapılan saldırılara rağmen HDP ve PKK'dan vazgeçemiyor

Mustafa Kemal’in partisi olmakla övünen CHP, Atatürk’e yapılan en ufak bir eleştiri de dahi yaygarayı basarken terör örgütü yandaşlarına karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola giren CHP her fırsatta terör partisinin yanında yer almaktan geri durmuyor.

CHP’den HDP’ye ‘Atatürk’ tavizi!

HDP’li belediyelere atanan kayyımlara itiraz eden CHP, terör örgütü PKK’ya da net bir tavır sergilememekle eleştiriliyor.

Gezi Parkı eylemlerinde Atatürk ve Öcalan posterleri yanyana taşınırken, CHP’li Mahmut Tanal da teröristbaşı Öcalan posterleri eşliğinde yürüyüşlere katılıyor.

Seçimlerde İYİ Parti’yi de yanında alarak örtülü bir ittifak kuran CHP ve HDP’nin  işbirliği her alanda kendisini gösteriyor.

HDP’li Sırrı Sakık’ın Atatürk’e küfürlerini sineye çeken CHP, PKK yandaşları tarafından Mustafa Kemal’e yapılan saldırıları görmezlikten gelmeye devam ediyor.

Son olarak 2 hafta önce çıkan ve hem İsviçre’de hem de Türkiye’de baskıya giren, Mustafa Kemal ile ilgili kitabın tanıtımı terör örgütü PKK tarafından sabote edildi.

İsviçre’de sanat kitapları yayıncısı Edition Patrick Frey’in yeni baskıya çıkardığı “Halkın Atatürk'ü" kitabının tanıtımı İsviçre sokaklarında çeşitli sanatçıların duvar boyamasıyla yapılmaya başlandı. Ancak PKK, Atatürk kitabının tanıtımı sabote etti.

Hakaretler edip, karaladılar

İsviçre’de fotoğrafçılık eğitimi aldığı sırada, bitirme tezi için başladığı projenin arşivi 11 bin fotoğrafa ulaşmasıyla, “Halkın Atatürk’ü” fotoğraf kitabını çıkarmaya karar veren Mine Dal, hem İsviçre’de hem de Türkiye’de yayımlanacak kitap tanıtımına yapılan PKK saldırısını anlattı.

İsviçre’nin çeşitli sokaklarında sanatçıların duvarlara Atatürk resimleri çizmesiyle başlatılan kitap tanıtımının çok güzel gittiğini ancak dün tramvayla önünden geçerken, tanıtım resminin PKK sloganları, PKK bayrakları ve Atatürk’e hakaretler ile kaplanıp, karalandığını gören Mine Dal, çok tedirgin olduğunu ifade etti.

Derhal yayıncıya haber verdiğini söyleyen Dal, bunun üzerine Atatürk’e yapılan çirkin saldırının sildirildiğini belirtti.

Yaşanan olayın en fazla 3 günlük olabileceğini ifade eden Mine Dal, “Dün önünden geçerken gözlerime inanamadım! Panonun üzerine PKK, YPG yazılmış, Kürt bayrağı boyanmış ve 'Everbody’s' in üstü çizilip‚ 'Hurensohn' yazılmış. Türkçesi o...çocuğu. Atatürk’ün altı çizilmiş. Ortadaki İngilizce yazı malum…” diye aktardı.

Yaşanan olay üzerine, yayınevinin sabotajı ortadan kaldırmak için panonun üzerini hemen sildirdiğini ifade eden Dal, tanıtımın yalnızca online olarak yapılacağını belirtti.

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