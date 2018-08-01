CHP muhaliflerinden 'kurultay' açıklaması

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci, 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı.

Delegeler tarafından "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan noter tasdikli imzaların yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezine teslim edileceği belirtildi.

İmzacıların sözcülüğünü yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplanan imzaları yarın saat 16.00'da genel merkeze götüreceklerini ifade etti.

Delegeler adına daha önce yapılan açıklamada, imza sayısının salt çoğunluk olan 625'e ulaşıldığı kaydedilmişti.