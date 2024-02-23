CHP motorları iyice yaktı! ‘Travesti' etiketi ile etkileşim ve oy avcılığı

RECEP YEŞİL

Yerel seçime sayılı günler kala CHP, klavyedeki tüm tuşlara basıyor.

Bir yandan 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP, diğer yandan da faşist Ümit Özdağ'ın söylemlerini sahiplenerek çocuklara bile kin kusuyor.

Klavyedeki son tuş: Travesti!

Bir oy için atmadık takla bırakmayan CHP'nin klavyesindeki son tuş ise 'travesti' oldu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin motorları iyice yaktığını gözler önüne serdi.

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Daha fazla etkileşim almak isteyen Yeşiltaş, ahlakı ayaklar altına aldığı paylaşımında 'travesti' etiketini kullandı.

İşte CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın o paylaşımı: