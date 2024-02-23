  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP motorları iyice yaktı! ‘Travesti' etiketi ile etkileşim ve oy avcılığı
Gündem

CHP motorları iyice yaktı! ‘Travesti' etiketi ile etkileşim ve oy avcılığı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 12:03:00 - 2024-02-23 12:08:40
CHP motorları iyice yaktı! ‘Travesti' etiketi ile etkileşim ve oy avcılığı

Yerel seçime sayılı günler kala tutuşan CHP motorları iyice yaktı. Bir oy için atmadık takla bırakmayan CHP'nin klavyesindeki son tuş 'travesti' oldu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın daha fazla etkileşim alabilmesi için 'travesti' etiketini kullandı.

 RECEP YEŞİL 

Yerel seçime sayılı günler kala CHP, klavyedeki tüm tuşlara basıyor.

Bir yandan 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP, diğer yandan da faşist Ümit Özdağ'ın söylemlerini sahiplenerek çocuklara bile kin kusuyor.

Klavyedeki son tuş: Travesti!

Bir oy için atmadık takla bırakmayan CHP'nin klavyesindeki son tuş ise 'travesti' oldu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin motorları iyice yaktığını gözler önüne serdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha fazla etkileşim almak isteyen Yeşiltaş, ahlakı ayaklar altına aldığı paylaşımında 'travesti' etiketini kullandı.

İşte CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın o paylaşımı:

CHP-DEM’in adaylık tiyatrosu
CHP-DEM’in adaylık tiyatrosu

Gündem

CHP-DEM’in adaylık tiyatrosu

Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler
Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler

Gündem

Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler

‘Aday yapılmazsam…’ Lütfü’nün CHP’ye tehdidi ortaya çıktı!
‘Aday yapılmazsam…’ Lütfü’nün CHP’ye tehdidi ortaya çıktı!

Siyaset

‘Aday yapılmazsam…’ Lütfü’nün CHP’ye tehdidi ortaya çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

seçimle işbaşına gelmemişlerdir ,ya kanlıdır yada ,ahlaksızcadır ,ya entrikadır ,

Düşünün tehlike nekadar büyük

Lgbt sesleniyorum elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin... Viladimir putin.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23