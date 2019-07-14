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CHP, Milli sanayiye takoz olmuş

Milli Şef İnönü dönemindeki tek parti yönetimi, ülkemize gelen Thornburg isimli ABD’li uzmanının Türkiye’nin Marshall Planı’na alınması için “Türkler yerli sanayiyi bırakmazlarsa dolarlarımızın ABD’de kalması daha iyi olacaktır” tehdidine boyun eğmiş... Uzmanlar, bu yüzden milli sanayiyi şaha kaldıran Başkan Erdoğan’ın ABD derin devletinin hedefinde olduğunu dile getiriyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:31
CHP, Milli sanayiye takoz olmuş

Max Weston Thornburg isimli ABD’li uzman, 1947 yılında, İsmet İnönü’nün Milli Şef olarak ülkenin başında bulunduğu CHP döneminde, Türkiye’nin Marshall Planı’na alınması öncesinde ülkemize gelip Thornburg Raporu adıyla anılan raporu yazmıştı. İnönü yönetiminin, 600 milyon dolar civarında para yardımı alabilmek için kabul edip harfiyen uyguladığı rapor, Türkiye’nin sanayileşmeyi bırakıp tarımcılığa yönelmesi gerektiği yönünde, milli kalkınmayı baltalayan son derece ağır maddeler içeriyordu.

CHP eliyle Türkiye felç edildi!

Raporda, Türkiye’nin sanayileşmeyi durdurması halinde kredi verileceğini belirten ifadeler yer alırken, CHP yönetimi bunu kabul etmekte hiçbir sakınca görmedi. Türkiye, tam kalkınma adımları atacağı dönemde felç edildi. Thornburg, İnönü’nün emriyle gittiği her yerde Valiler tarafından karşılandı. Thornburg, notlarını sanayileşmeyi bitirmek üzere rapora döktü. Onun raporunu kabul ederek Marshall Planı’na dahil olan Türkiye, ABD’den birkaç yüz milyon dolar yardım alabilmek için binbir güçlükle kurulan dev tesisleri, fabrikaları kapatıp atıl bıraktı. Ülkemiz, onlarca yıl kendine gelemedi. İnsanlarda alerji yapan pamuklu söğüt başta olmak üzere, Türkiye’de daha önce görülmeyen pek çok genleriyle oynanmış bitkinin de bu dönemden itibaren ülkemize sokulduğu biliniyor.

Fabrika kurma dolarları kap!

1949 ve 1950 yıllarında hazırlanan Thornburg Raporu’nda Türkiye’ye yönelik önerileri özetle şu şekildeydi:

-Türkiye’nin ağır sanayi kurması gerekli değildir.

-Karabük Demir Çelik Fabrikası tasfiye edilmelidir.

-Türkiye; uçak, makine, motor projelerini iptal etmelidir.

-Demiryolları yerine kolay şekilde karayolları yapılmalıdır.

-Sanayi bırakılmalı, tarımla kalkınmaya geçilmelidir.

-Tüm bunlar yerine getirilirse, gerekli sermaye ABD tarafından verilecektir...

Thornburg, lokomotif fabrikası kurmak için istediği krediyi ise, “Türkler böyle düşündükleri sürece dolarlarımızın ABD’de kalması daha iyi olacaktır” ifadeleriyle uygun görmemişti.

Tepe: 15 Temmuz darbesinde Erdoğan bu yüzden hedefti

Amerikan derin devletinin, sanayileşmemiş, kendi silahını, uçağını yapamayan, turizm, tarım ve meyvecilikle geçinmeye çalışan bir üçüncü dünya ülkesi pozisyonuna hapseden çerçeveyi, AK Parti iktidarıyla birlikteRecep Tayyip Erdoğan’ın kırıp attığını belirten stratejist Oktay Tepe, bu nedenle 2005 yılından itibaren ABD’lilerin Erdoğan’dan kurtulmak için sürekli planlar yaptığını, FETÖ ihanetinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin de bu amaçla uygulamaya konulduğunu söyledi. Tepe, tek partili dönemde gelişmemişliğe mahkum edilen Türkiye’nin ardından gelen Menderes liderliğindeki DP iktidarı, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası iktidara gelen Özal dönemlerinde bu zinciri kırmaya çalıştığını, Erdoğan döneminde ise artık yerli ve milli projelerini hayata geçirmeye başladığını söyledi. Tepe, bu yüzden Batılı karanlık güçlerin Türkiye’deki uzantıları vasıtasıyla Erdoğan’ı sürekli hedef aldığını kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:31
  1. Max Weston Thornburg
  2. ABD
  3. İsmet İnönü
  4. Milli Şef İsmet İnönü
  5. CHP
  6. Marshall Planı
  7. Thornburg Raporu
  8. lokomotif fabrikası
  9. Karabük Demir Çelik Fabrikası
  10. Amerikan derin devleti
  11. AK Parti
  12. Recep Tayyip Erdoğan
  13. stratejist Oktay Tepe
  14. 15 Temmuz darbe girişimi
  15. FETÖ
  16. Özal dönemleri

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