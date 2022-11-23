CHP milli güvenlik sorununa dönüştü! Dün Kılıçdaroğlu’na, bugün terörist Mazlum’a

Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG’nin sözde Komutanı Mazlum Kobani, TSK’nın terör örgütüne gerçekleştirdiği operasyon sonrası Al-Monitor’den Amberin Zaman’a konuştu.

Amberin Zaman, yine teröristlerin sözcülüğüne soyundu. Kılıçdaroğlu'nun kankası Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Kobani, “Seçimler öncesinde Erdoğan'ın önünde uzanan iki yol var. Ya Kürt hareketiyle bir anlaşmaya varır ve bu ona seçimlerde avantaj sağlar ya da bir savaş başlatır. Erdoğan savaşı seçti.” dedi. Ayrıca Pençe Kılıç Harekatı sonrası iyice köşeye sıkılan terörist, "İlk defa açıklıyorum. Taksim saldırısının faili olduğu öne sürülen kadın (Albashir), IŞİD’çi bir aileden. Üç kardeşi IŞİD için savaşırken ölmüş. Bir kardeşi ÖSO komutanı…" diyerek hedef şaşırtmaya kalkıştı.

Suriye'de olası bir operasyona maruz kalmamak için ABD Özel Kuvvetleri'nin yakın koruması altında dolaşan Şahin Cilo, bir yerden bir yere giderken ABD helikopteriyle hareket ettiği haberlere konu olmuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere seyahati kapsamında 2007-2015 arasında Taraf Gazetesi’nde yazarlık yapan gazeteci Amberin Zaman ile görümüştü.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ‘Her şey çok güzel’ olacak sözleriyle duyuran Amberin Zaman’ın Mazlum Kobani ile görüşmesi de dikkat çekti.