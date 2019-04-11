CHP Milletvekillerinden Başkan Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’i ziyaret ederek, tebriklerini ilettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’i ziyaret ederek, tebriklerini ilettiler.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hayırlı olsun dileklerini sundular. Makamında CHP’li Milletvekillerini ağırlayan Başkan Gökhan Yüksel de konuklarının nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkürlerini iletti.

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