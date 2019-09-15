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CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: Demirtaş'ı serbest bırakın

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

15 Eylül 2019 Pazar 16:22
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: Demirtaş'ı serbest bırakın

Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Şelahattın Demirtaş için çağrıda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu"Demirtaş'ı serbest bırakın" dedi.

Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvuru yapmıştı

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları tutuklu bulunduğu davada cezaevinde kaldığı süre için mahsupluk başvurusu yapmıştı. Mahkeme, mahsupluk başvurusunu kabul ederse Demirtaş yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak.

Bekaroğlu: Demirtaş'ın serbest bırakın

Kişisel Twitter hesabından, Kandıra Cezaevi'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder ile Demirtaş'ın BDP milletvekili oldukları dönemde, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e ulaştırmalarının ardından yaptıkları açıklamaya dair bir video paylaşan Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Demirtaş'ı serbest bırakın, TBMM'de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları ancak böyle diner. 'Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez."

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:22
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. HDP
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Mehmet Bekaroğlu

YORUM YAZ

  • Soru yorumSoru yorum26 dk önce
    Ya sus ,Ya Öl artık. Arınç bir sen iki . 
  • Hilâl Hilâl 26 dk önce
    Vatan haini arayan CHPkk ermeni partisinebaksiniti iti nasil savunuyor
  • HaktanHaktan36 dk önce
    Chp ye oy veren Atatürkçü geçinenlere sesleniyorum hainsiniz
  • hercaihercai1 sa önce
    Yargi sen misin de mide bulandiyorsun bay keltos! Bu adam 50 kisinin katledilemsinden sorumludur! Yasin Boru kardesimiz de bu ya..ak sayesinde sehit edildi, ve oteki arkadaslari! Sesini kes! 

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