CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın da üzerinde bulunduğu bir otobüs, genel merkez binasının önünde görüntülenirken, otobüsün üzerinde bulunan bazı kişiler ile aşağıda toplanan grup arasında gergin anlar yaşandı. Otobüsün üzerinden aşağıya doğru yabancı cisimler atıldığı ve bu durumun gerginliği daha da artırdığı gözlemlendi.

Olayın Gelişimi

Görüntülerde dikkat çeken önemli detaylar şunlar:

Provokatif anlar: Otobüsün üzerinden kalabalığa doğru atılan yabancı maddeler, aşağıda bulunan grupta büyük tepki topladı. Bu hamle, olay yerinde bulunanların tansiyonunu yükseltti.

Otobüsün üzerinden kalabalığa doğru atılan yabancı maddeler, aşağıda bulunan grupta büyük tepki topladı. Bu hamle, olay yerinde bulunanların tansiyonunu yükseltti. Genel merkez önü: Parti binasına girmeye çalışanlar ile otobüs üzerindekiler arasında sözlü ve fiziksel tartışmalar yaşandı.

Parti binasına girmeye çalışanlar ile otobüs üzerindekiler arasında sözlü ve fiziksel tartışmalar yaşandı. Sükunet çağrısı: Olay yerinde bulunan pek çok kişi, taşkınlıklardan uzak durmaya çalışarak, “Sakin olun” uyarılarında bulundu.

Milletvekili Mahmut Tanal'ın otobüs üzerinde olduğu anlarda yükselen tepkiler, parti genel merkezindeki hareketli saatlerin bir göstergesi oldu. “Hırsızlar dışarı” sloganlarının şiddetlendiği anlarda Mahmut Tanal ve yanındakilerin takındığı tavır, izleyenler tarafından dikkatle takip edildi.

Yaşanan bu gergin olay, partinin genel merkezindeki sükunetin kısa süreliğine bozulmasına neden olurken, çevrede bulunanların müdahalesiyle olaylar yatıştırılmaya çalışıldı.