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Gündem CHP Milletvekili hastaneye kaldırıldı
Gündem

CHP Milletvekili hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 05:28:00 -
CHP Milletvekili hastaneye kaldırıldı

İlçedeki evinde rahatsızlanan Özcan, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahalesi yapılan Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği değerlendirilen Özcan, tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özcan'ın dün akşam rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi.

Özcan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, "Milletvekilimizin sağlık durumu iyi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kendisini ziyaret ettik. Sağlık durumunu takip ediyoruz." diye konuştu.

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