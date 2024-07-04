CHP, milletin parasını içkiye yatırıyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizi bahane ederek sürekli açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan, düzenledikleri ‘geçinemiyoruz’ mitingleri ile halkı sokağa davet eden CHP, milletin aklıyla ve mukaddesatıyla dalga geçiyor.

Yerel seçimler öncesi Kayseri ve Konya’da bir tane içkili mekân olmamasından yakınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sorumluluğundaki belediyelerin, milletin helal parasını Allah’ın haram kıldığı alkole akıttığı ortaya çıktı. Seçimlerin ardından küçük çocukların da kullandığı belediyelere ait sosyal tesislerde alkollü içecek satışlarına başlayan CHP’li başkanlar şimdi de belediye parasıyla içki alımına çıktı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Geride bıraktığımız üç aylık dönemde güya özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmekle” eleştirdiği CHP’li belediyeler arasında yer alan Muğla Köyceğiz ile Antalya Manavgat Belediyelerinin düzenledikleri ihalelerle yüklü miktarda alkollü içecek alımı yapacağı belirlendi.

CHP’ye geçti içki geldi

AK Parti’den CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin oy birliğiyle sosyal tesislerde içki satışı kararı almasının ardından benzer bir tablo Ali Erdoğan Başkanlığındaki Köyceğiz Belediyesi’nde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinden CHP’ye geçen Köyceğiz Belediyesi’nin sözde 2024 yılındaki içki ihtiyacını karşılamak için milyonluk bir ihale düzenlediği belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 Haziran’da duyurusu yapılan “Alkollü İçecek Alımı” ihalesinde 40 bin adet Klasik Şişe Bira, 20 bin adet Filtresiz Bira, 20 Bin adet İthal Bira, 1000 adet Teneke Bira ile 1.200 adet 35’lik Rakı, 1008 adet 50’lik Rakı, 600 adet 100’lük Rakı ve 600 adet de 70’lik Rakı alımı yapacağı belirtildi. Ortalama bir biranın 75 TL’den, 100’lük Rakı’nın ise 979 TL’den satıldığını hesap ettiğimizde, CHP’li yöneticilerin kamunun milyonlarının içkiye nasıl aktığı bir kez daha ifşa oldu.

İçin ağalar için

İsmi sürekli skandallarla gündeme gelen ve CHP’nin kalesi konumunda olan Antalya Manavgat Belediyesi’nin de kamu parasını Allah’ın haram kıldığı içkiye yatırdığı ortaya çıktı.

Manavgat Belediyesi Başkanı CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın talimatıyla, 07.05.2024’de gerçekleşen ihalede, 40 bin adet Malt Bira, 21 bin 600 adet Şişe Bira, 4 bin 800 adet Extra Bira, 4 bin 800 adet 33 CL Bira, 3 bin 600 adet 25 CL Bira ve 3 bin 600 adet de 50 CL Bira alımı yapıldığı kaydedildi. Skandal ihaleler, Müslümanların oylarıyla seçilen ve devletin gençleri alkol düşkünlüğünden korumakla yükümlü olmasına rağmen CHP’li belediyelerin kamu eliyle nasıl içki alımı yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.