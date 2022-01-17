CHP Mersin Teşkilatı belediyeye çökmüş

Uyduruk kalemlerle şişirilen adrese teslim ballı ihaleler, parası ödendiği halde iç edilen çantalar ve yılbaşı partilerinde dansöz oynatan bürokratlarla gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde rezaletlerin sonu gelmiyor. CHP Mersin il ve ilçe teşkilatlarında görevli çok sayıda parti yöneticisinin, başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kritik birimlerinde ve iştiraklerinde istihdam edildiği ortaya çıktı.

Liyakate değil teşkilata bakıldı

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen ve yandaş semirtme merkezine dönüşen CHP’li belediyeler liyakatte de sınıfta kaldı. Adrese teslim ballı ihaleler, dansöz rezaleti ve vatansever gazetecilere yönelik skandal baskınlarla gündeme gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi resmen CHP’nin arpalığına döndü. CHP Mersin il ve ilçe teşkilatlarında görevli çok sayıda teşkilat mensubu, belediyenin kritik birimlerinde ve iştiraklerinde istihdam edildi. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldıkları halde mesailerinin büyük kısmını parti çalışmalarında harcayan “bankamatikçi” CHP’lilerinden bazıları şöyle:

Mesai saatinde yerinde yoktu

Kişisel sosyal medya hesabında, “Unutma; Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız! Denizlerin ruhuyuz! Varsın iki ayyaş desinler, varsın terörist! Korkma!” şeklinde beylik laflar eden CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESKİ Genel Müdürlüğü kadrosunda yer alıyor. CHP’li Genç’in bir de merkezi Silifke’de olan Genç Kaya İnşaat Taahhüt isimli bir şirketin ortağı olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili kendisine ulaşmak için mesai saatleri içerisinde aradığımız CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç’in yerinde olmadığı belirtildi. “Nerede” olduğuna yönelik sorumuz ise, “Çalışmalarını sahada yürütüyor” denilerek geçiştirildi.

MESKİ CHP İl binası gibi

CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Burcu Turgut da tıpkı CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Genç gibi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kadrosunda yer alıyor. CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ise MESKİ’de danışman kadrosunda görünüyor. Varal’ın eşi Ceylan Karataş Varal’ın ise belediyeye bağlı kreşte çalıştığı iddia ediliyor.

CHP Mersin İl Başkan Yardımcı Meryem Nurgül Demür ile CHP İl Bilişim Sorumlusu Tolga Gökçeli, belediyede Özel Kalem çalışanı olarak görülüyor. CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Fatma Uğur ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde ‘Sosyolog’ kadrosuyla istihdam ediliyor. CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ise parti teşkilatındaki görevinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini de yürütüyor. CHP Mersin Gençlik Kolları İşsizlikten ve Genç Emekten Sorumlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın da işe gitmediği halde fonlandığı iddia ediliyor. Mesailerinin büyük kısmını parti çalışmalarında harcayan CHP’li yöneticilerin belediyeye ne gibi bir katkıları olduğu ise merak ediliyor.

Seçer'den kuzenlere ballı koltuk

Öte yandan, Avukatlık Kanunu’na göre “kınama cezası” gerektirdiği halde CHP’li Vahap Seçer’in danışmanlığını yapan ve aynı zamanda kuzeni olan Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz’ın kardeşi Serdal Gökayaz ise akraba kontenjanından atandığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürütüyor.