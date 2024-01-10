CHP Medyasının icra algısı da çöktü

Karalama kampanyalarına ve itibar suikastlarına gitmekten bıkıp usanmayan CHP medyası, asparagas habere doymuyor. Türkiye’ye kara çalma amaçlı “Doktorlar gidiyor” ya da “Hekimler kaçıyor” gibi yalanları ifşa olan fonlu gazeteler, algı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Karar, Cumhuriyet ve Birgün’ün CHP’li Ömer Fethi Gürer’in “İcra dosyalarında patlama görülüyor. Dosyalar raflara sığmıyor” ifadelerine geniş yer verdi. Bu gazetelerin 2018-2022 verilerini görmezden gelerek 2023’te dosya sayısında belirgin artış varmış gibi bir intiba uyandırmaya çalışmaları “pes” dedirtti. Oysa dosya sayısı 2023’ün epey altında olup bu yıllara paralel.

İKTİSATÇI TEPKİSİ

2019’da icra dosya sayısı 20 milyon 312 bin oldu. Bu sayı pandeminin gölgelediği 2020’de 1 milyon 833 bin artarak 22 milyon 196’ya, 2021’de 375 bin artarak 22 milyon 571 bine, 2022’de önceki yıllardan devredenlerle birlikte 33 milyon 275 bin 632’ye yükseldi. 2023’te ise dosya adedi 21 milyon 328 bine düştü. Bu düşüşe kör kalarak “İcra dosyalarında patlama varmış” gibi haberler ve yorumlar kaleme alan CHP medyası topa tutuldu. İktisatçılar, gazetelerin rakamları çarpıtarak vermelerinin yanlış olduğunu kaydettiler. Halka da “Dikkatli olun. ‘İcra dosyaları rafa sığmıyor’, ‘AKP vatandaşı icralık hale getirdi’ başlıklı aslı astarı olmayan haberlere inanmayın” uyarısı yaptılar.

YALANLARA İTİBAR EDİLMESİN

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Ekonomist Gamze Büyük Kılınç, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış açıklamalara ve haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Rakamları eğip bükmenin, algıları yönetme gayretine girmenin anlamı yok. İcra dosya sayısının 2022’ye göre daha yönetilebilir seviyede olduğunu unutmamalı. Dosya sayısının 2020 ve 2021’le hemen hemen aynı olduğu bilinmeli ve ‘icralarda patlama var’ diyenlere itibar edilmemeli. Bardağın yarısı dolu, boş değil. Dosya sayısı daha da aşağıya gelecektir. Arabulucularla, hükümetin önlemleriyle dosya sayısı daha da gerileyecektir. Devletin yardımları, teşvikleri de faydalı olacaktır. Bu yardımlar ve teşviklerle icra dairelerinin yükleri hafifleyecektir. Türkiye ekonomisi giderek güçleniyor. Enflasyon oranları düşmeye başladı. Bu düşüşü yakında hissetmeye başlayacağız. Gıda fiyatları dünyada yüzde 10, Türkiye’de yüzde 70 arttı. Bu durum fırsatçılardan kaynaklanıyor. Fırsatçılara karşı da denetimler hızlanıyor. Denetimler yararlı olacak. Çiftçimiz, esnafımız rahatlatılacak. Ev ve otomobil fiyatlarında balon söndü. Gıda fiyatlarında da balon sönecek. İcra dairelerine geliş gidiş azalacak.”