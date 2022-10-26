CHP medyasında büyük skandal! Halk TV’de HDP’li Beştaş’ın Öcalan propagandası olay oldu!

CHP’nin fonladığı Halk TV'ye konuk olan HDP'li Meral Danış Beştaş, canlı yayında terörist elebaşı Abdullah Öcalan için, ‘’Uygulanan tecridin kaldırılsın’’ dedi. Gülgün Feyman ise sosyal medyadan Halk TV'ye tepki gösterdi.

CHP tarafından fonlanan Halk TV, yine skandal bir yayına imza attı. CHP’li kesimin her fırsatta HDP’ye verdiği destek bilinirken son olarak Halk TV de HDP’li Meral Danış Beştaş’ı canlı yayın program konuğu yaptı.

TERÖRİST PROPOGANDASI!

HDP’li Beştaş, canlı yayında bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecridin kaldırılması gerektiğini söyledi.