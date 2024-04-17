CHP medyası teleferik faciasını cıvataya bağladı

Buğra Kardan İstanbul

Yalan ve provokasyon üssü CHP medyası, bir skandala daha imza attı. Ekrem İmamoğlu’nun güdümünde olan medya, Antalya’da cereyan eden teleferik kazasını cıvata kopmasına, makara sıkışmasına bağlayarak geçiştirmeye yeltendi. Çok geçmeden CHP’li Muhittin Böcek yönetiminde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin teleferik bakım onarımı ve denetimini ihmal ettiği anlaşıldı. Tabii afetlerin hemen ardından ‘mal bulmuş mağribi gibi’ hükümete yüklenen fonlu medya, kazanın sorumlularına kol kanat germekten çekinmedi.

Avukatlığına soyundular

Cumhuriyet ve Karar, teleferiğin bakım onarıma tabi tutmadığı için tutuklanan dönemin ANET Genel Müdürü CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü aklayıp paklamaya yönelerek, tutuklamanın siyasi olduğunu iddia etti. Cumhuriyet, “Tutuklama siyasi”, Karar ise “Sorumlu iyi ki CHP’liymiş. Adalet yakasına yapıştı” haberlerini yaptı.

Konuya ilişkin akit’e konuşan Yazar Can Kemal Özer, yandaş medyanın tavrının şaşırtıcı olmadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Çünkü ülkemizde de dünyada da medya, genel itibarıyla önüne sofra koyanın kaşığını sallıyor, parayı verenin düdüğünü çalıyor. Ahlâki meziyetten mahrumsanız, hakkın hukukun yanında durma gibi bir kaygınız yoksa kendi tarafınızı korur karşı tarafa saldırırsınız. Dünyada medyaya Siyonistler hakim, onların talimatlarına göre yayın yapıyor. Türkiye’de de medyanın bir bölümünün CHP’nin sesi olduğu müşahede ediliyor, ki Antalya’da vuku bulan olayın ardından kaleme alınan haberler bunu ortaya koyuyor.

Ahlâki meziyetleri yok

“Teleferik faciasında ölen var, yaralananlar var, zanlılar var. Mahkeme konuyu ele almaktadır. Mahkeme, öyle ya da böyle karar verecektir. Mahkemeye itimat edilmeli, güvenilmelidir. ‘Bu kararı tanıyorum, şu kararı tanımıyorum’ anlayışıyla ilerlemek yanlıştır. Hukuk herkese lazımdır. Medyanın bir bölümünün kendini mahkeme yerine koyması yanlış. Karar’da görev alan arkadaşlarımız, şu anda Star’da olsalar idi böyle mi yazacaklardı? Demek ki bunların ahlâki meziyetleri yok. Adil olmak gerek. Kim olursa olsun suçlu suçludur. Suçlu birini bize yakın olduğu için müdafaa etmek hakla hukukla bağdaşmaz. Facia CHP’nin yönettiği belediyede de faciadır, AK Parti’nin yönettiği belediyede de. Bizim vazifemiz faciaya neden olanı aklamak değil, hukukun tecelli etmesine katkıda bulunmaktır.”

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