CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Marsin ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Derik belediye başkan adayı, CHP Artuklu belediye başkan adayı, Kızıltepe CHP belediye başkan adayı, CHP Mazıdağı belediye başkan adayı, CHP Nusaybin belediye başkan adayı, CHP Midyat belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Marsin ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Sarı

CHP Mardin Artuklu belediye başkan adayı Veysi Kara

Mardin Derik belediye başkan adayı Orhan Çaplık

CHP MardinKızıltepe belediye başkan adayı Mehmet Yusuf Taşkın

CHP Mardin Mazıdağı belediye başkan adayı Adem Denli

CHP Mardin Midyat belediye başkan adayı İdris Taş

CHP Mardin Nusaybin belediye başkan adayı Şeyhmus Doğan

CHP Mardin Ömerli belediye başkan adayı Şakir Altındağ

CHP Mardin Savur belediye başkan adayı Şükrü Adal

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi