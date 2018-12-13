0553 313 94 23

CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Marsin ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Derik belediye başkan adayı, CHP Artuklu belediye başkan adayı, Kızıltepe CHP belediye başkan adayı, CHP Mazıdağı belediye başkan adayı, CHP Nusaybin belediye başkan adayı, CHP Midyat belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:23
CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Marsin ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Derik belediye başkan adayı, CHP Artuklu belediye başkan adayı, Kızıltepe CHP belediye başkan adayı, CHP Mazıdağı belediye başkan adayı, CHP Nusaybin belediye başkan adayı, CHP Midyat belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Marsin ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Sarı

CHP Mardin Artuklu belediye başkan adayı Veysi Kara

Mardin Derik belediye başkan adayı Orhan Çaplık

CHP MardinKızıltepe belediye başkan adayı Mehmet Yusuf Taşkın

CHP Mardin Mazıdağı belediye başkan adayı Adem Denli

CHP Mardin Midyat belediye başkan adayı İdris Taş

CHP Mardin Nusaybin belediye başkan adayı Şeyhmus Doğan

CHP Mardin Ömerli belediye başkan adayı Şakir Altındağ

CHP Mardin Savur belediye başkan adayı Şükrü Adal

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:23
  1. CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019
  2. CHP Derik belediye başkan adayı
  3. CHP Artuklu belediye başkan adayı
  4. Kızıltepe CHP belediye başkan adayı
  5. CHP Mazıdağı belediye başkan adayı
  6. CHP Nusaybin belediye başkan adayı
  7. CHP Midyat belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her cerrah cerrah değildir
    1. Her cerrah cerrah değildir
    2. Sebastien Loeb ralli parkurlarına..
    3. "Sarı yelekliler"den cumartesi günü..
    4. Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde..
    5. Pet şişeler kısırlığa sebep oluyor
    6. Beşiktaş'ın Malmö 11'i belli oldu
    7. Fransa'da Strazburg saldırısıyla..
    8. CHP Tokat ilçe belediye başkan..
    9. Hemşireler doğumdan çıkan annenin..
    10. Kaçak asansörün düşmesine ilişkin..
    11. Mersin'de trafik kazası: 3'ü polis, 6..
    12. CHP Sivas ilçe belediye başkan..
    13. Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden..
    14. Uykusuzluk şişmanlatıyor
    15. Plastik kaba yoğurt çalmayın!
    16. MİDDER'den Fatih Portakal'a suç duyurusu
    17. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    18. CHP Mardin ilçe belediye başkan..
    19. ABD dünya için tehdit oluşturan..
    20. "İkinci 100 Günlük Eylem Planı..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!