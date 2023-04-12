CHP listesinden seçime giren Saadet kepenk indirdi
Milli Görüş tarihinde ilk defa seçime kendi logosuyla girmeyecek olan Saadet Partisi’nin içine düştüğü durumu ironik olarak yansıtan görüntü Edirne’den geldi.
Milli Görüş tarihinde ilk defa seçime kendi logosuyla girmeyecek olan Saadet Partisi’nin içine düştüğü durumu ironik olarak yansıtan görüntü Edirne’den geldi.
Milletvekili genel seçimlerine CHP çatısı altında girme kararı alan Saadet Partisi’nin teşkilat binasında ibretlik bir görüntü oluştu.
Edirne merkezde Sabuni Caddesi, Kıyumcular Sokak’ta yer alan SP Edirne il binasının tabelası indirildi. SP tabelasının olduğu bölüme, “Tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısı asıldı.