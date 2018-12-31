CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi hazırlattığı video kliple parmak ısırttı.

Dini atıfların ağırlıkta olduğu seçim videosunda seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, Müslümanların geleneksel dilini kullanmaya başladı.

Din düşmanlığı yapan partilere milletin oy vermediğini fark ederek buna uygun strateji kurgulayan Kılıçdaroğlu ve ekibi, yerel seçimler öncesinde de bu formülü devreye soktu.

Yenikapı mitingini de videoya ekletmiş

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen Yenikapı mitingine katılmak istemediğini açıklayan fakat daha sonra ani bir kararla mitinge katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda büyük tartışmalara girmişti.

CHP lideri bu mitingde çekilen görüntülerini de seçim videosuna ekletti.