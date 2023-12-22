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Gündem CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap
Gündem

CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:32:00 -
CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap

Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan ve CHP ile ittifak yapmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılık verdi.

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da "Arka kapı diplomasisi" yürüttüğü iddialarına İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener sert karşılık vermiş ve "Şu an itibarıyla bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım, buyursunlar." demişti. Akşener'in o sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Nevşehir'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Muhalefete muhalefet yapmayız. İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Barış ilan ediyoruz"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini duyuran Özel "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır, muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden muhalefetteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." dedi.

Akşener ne dedi?

İYİ Parti'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi istifa krizleri yaşanırken, Akşener, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekmişti.
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İYİ Parti lideri Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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