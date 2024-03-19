  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM'li Ferhat Encü'den alçak paylaşım! 'İstanbul artık ‘Kurdistanbul!'

Erdoğan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan o ülke gidip bir anda Çin ile anlaştı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gençlere darbe çağrısı yapan Özel'e tepki: 'Tam bir akıl tutulması!'

Teröristin iftirasını manşete taşıdılar! “Karar”ın kılavuzunun sicili kabarık çıktı

Bir sapkının CHP’de yükselişi! Allah’ın lanetlediği homolara sonsuz kredi açıldı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçime 12 gün kala AK Parti'ye geçtiler

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! 6 bin işçi iş bırakacak!

THY'den dev indirim kampanyası
Gündem CHP lideri Özgür Özel: Erdoğan'a oy var mı? Cevap muhteşem
Gündem

CHP lideri Özgür Özel: Erdoğan'a oy var mı? Cevap muhteşem

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:23:00 -

CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel miting alanlarında dip yapmaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Antalya'da, öncesinde de Bilecik mitinginde sorduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sorusunu bu kez de Artvin'de sordu. Vatandaşlardan gelen yanıt ise değişmedi.

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halka seslenirken, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sormuş, alandan ise "Var" yanıtını almıştı. Cevaba sinirlenen Özel, "Yok işte yok!" demişti.

Aynı soruya aynı cevabı aldı

Özel, bugün Artvin'deki mitinginde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği "Oy var mı?" videosuna montaj yapıldığını iddia etti. CHP lideri daha sonra alandaki Artvinlilere "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise Özel'in sorusuna "Var" yanıtını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilecik'te 3 kez aynı yanıtı aldı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, vatandaşlara hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı almıştı.

CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu
CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu

Siyaset

CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu

Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti
Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti

Siyaset

Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti

Rezil olmaya doymuyorlar! Özgür Özel'den gaf üstüne gaf
Rezil olmaya doymuyorlar! Özgür Özel'den gaf üstüne gaf

Siyaset

Rezil olmaya doymuyorlar! Özgür Özel'den gaf üstüne gaf

DEM Parti etkinliğinde terör sloganları! Özgür Özel'in ortakları durmuyor
DEM Parti etkinliğinde terör sloganları! Özgür Özel'in ortakları durmuyor

Gündem

DEM Parti etkinliğinde terör sloganları! Özgür Özel'in ortakları durmuyor

"Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı
"Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı

Siyaset

"Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23