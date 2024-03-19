CHP lideri Özgür Özel: Erdoğan'a oy var mı? Cevap muhteşem

31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Antalya'da, öncesinde de Bilecik mitinginde sorduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sorusunu bu kez de Artvin'de sordu. Vatandaşlardan gelen yanıt ise değişmedi.

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halka seslenirken, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sormuş, alandan ise "Var" yanıtını almıştı. Cevaba sinirlenen Özel, "Yok işte yok!" demişti.

Aynı soruya aynı cevabı aldı

Özel, bugün Artvin'deki mitinginde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği "Oy var mı?" videosuna montaj yapıldığını iddia etti. CHP lideri daha sonra alandaki Artvinlilere "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise Özel'in sorusuna "Var" yanıtını verdi.

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Bilecik'te 3 kez aynı yanıtı aldı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, vatandaşlara hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı almıştı.