CHP Lideri Özel zoru görünce plağı çevirdi! “Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise CHP’ diyor”

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianamenin açıklanmasıyla birlikte, CHP’nin de suç örgütünün paraları ile irtibatlı olduğunun ortaya çıkması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i iyice panikletti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adeta partisini acındırmaya çalıştı.

ATATÜRK’ÜN CHP İLE İLGİLİ SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Özgür Özel şunları söyledi: “Dün biz Sayın Erdoğan’ın başkanlığındaki devletimizi, meclisimizi, milletimizi temsil eden heyetle huzurdaydık. Sonra hep birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtik. Sayın Erdoğan deftere yazdı, bize okudu. Tabii orada kendine bir şey söylenmez, doğru değil Ata’nın huzurunda ama şöyle okuyor. ‘Yüce Atatürk en büyük eserim dediğin Cumhuriyet’e sahip çıkacağız.’ Çok güzel. Atatürk’ün o sözünün o kadarını alan, ve Atatürk’ün diğer büyük eserine bugünkü zulmü yapana, Atatürk’ün partisine kayyum atamaya çalışana, İstanbul’da kayyumlar atayana, davalar açana, partisi üzerinde hesaplar yapana, belediye başkanlarına haksız saldırılarla, ithamlarla bir yıl geçirene o cümlenin doğrusunu söyleyeyim. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir”