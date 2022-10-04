CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi kendini rezil etti! Söylediklerine kimse inanmadı, tepkiler peş peşe geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda Türkiye’deki başörtü meselesiyle ilgili konuşunca tepki üstüne tepki yağdı. Kılıçdaroğlu’nu samimi bulmayan sosyal medya kullanıcıları demediklerini bırakmadı.

İşte o yorumlardan bazıları:

çıldıracağım yahu. konu başörtüsü değil anlamıyor musun kemal dede?

başörtü kelimesinden sonra kapattığım video. ulan bir de gün boyu bir şey diyecekmiş gibi saat veriyor.

biz ülkecek öldük bittik batıyoruz diyoruz, adamlar 20 yıllık konuyu ısıtıp ısıtıp önümüze müjde diye getiriyorlar. allahım sen sabır ver çıldıracağım.

allah akıl fikir versin diyeceğimde 20 yıl vermemiş bu yilmi verecek inşallah verir.

seçime kadar başörtüsü konuşulur artık.

vatansiz dersimli kemal yine halkin milletin derdiyle hem hal olmak yerine boş islerin siyasal islamin cumhuriyet düşmanlarinin pesine düşmüş.

vasat basiretsiz siyasi liderlik ve karizmasi olmayan 75 yasinda emekli bir memursun yeter biktik istemiyoruz seni dede.

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