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Yerel Kodese gönderildi Alçak turistten Türk bayrağına saldırı
Yerel

Kodese gönderildi Alçak turistten Türk bayrağına saldırı

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Kodese gönderildi Alçak turistten Türk bayrağına saldırı

Alanya’da tatil yapan İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, otel çalışanlarıyla tartışıp asılı bulunan Türk bayrağına tükürdü. . Otel çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen turist ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist, otel çalışanlarıyla tartışıp asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil amacıyla otele gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), otel çalışanları ile yaşanan tartışmanın ardından otelin lobisinde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdü. Olayı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr’i gözaltına aldı.

Emniyette tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kerr, ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan tutuklandı. Kerr, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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